Actualidade

O embaixador de Portugal em Espanha, Francisco Ribeiro de Menezes, defendeu hoje em Madrid que a controvérsia levantada recentemente sobre a autoria da primeira viagem de circum-navegação da Terra é da responsabilidade de 'fake news'.

"Lamento que [...] meio milénio mais tarde [Fernão de] Magalhães e [Sebastião] Elcano tenham sido vítimas de 'fake news'", disse Francisco Ribeiro de Menezes num pequeno-almoço informativo com altos quadros de empresas espanholas e diplomatas de países com interesse em Portugal.

Na apresentação que fez nessa reunião organizada pelo Executive Forum e o jornal digital VozPópuli, com a colaboração do CaixaBank, o embaixador assegurou que Portugal nunca pretendeu "entrar numa concorrência estéril histórica com Espanha".