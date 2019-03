Actualidade

O Estado angolano foi lesado em mais de 4.700 milhões de dólares (4.100 milhões de euros) em investimentos privados feitos com fundos públicos, lê-se hoje no comunicado final da reunião do Conselho de Ministros Extraordinário.

Segundo o documento, a que a agência Lusa teve acesso, o montante foi avaliado por uma Comissão Multissetorial criada pelo Presidente angolano, João Lourenço, em dezembro de 2018, com o objetivo de identificar os investimentos feitos com fundos públicos antes de chegar ao poder, em setembro de 2017.

"O Conselho de Ministros tomou conhecimento dos resultados do trabalho realizado pela Comissão Multissetorial criada pelo Presidente da República em dezembro de 2018, com a finalidade de identificar os investimentos privados feitos com fundos públicos, tendo apurado que, com estes investimentos, o Estado angolano foi lesado em mais de 4,7 mil milhões de dólares", lê-se no comunicado.