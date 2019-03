Actualidade

Os grupos dos Verdes e do GUE no Parlamento Europeu (PE) pediram hoje a demissão do presidente do hemiciclo, após declarações de Antonio Tajani sobre Mussolini que o próprio já disse terem sido retiradas do contexto.

"As declarações do presidente do Parlamento Europeu são indignas e absolutamente inaceitáveis. Antonio Tajani deve desdizer as suas declarações que banalizam o fascismo ou demitir-se", declarou a presidente do grupo dos Verdes, Ska Keller.

Por seu lado, o GUE (grupo que integra os eurodeputados eleitos pelo PCP e a do Bloco de Esquerda) salientou que as declarações de Tajani são "ultrajantes e completamente inaceitáveis".