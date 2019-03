Actualidade

Portugal consagrou no ano passado 1,35% do Produto Interno Bruto (PIB) a despesas em Defesa, ainda longe do objetivo de 2% até 2024 acordado entre os membros da NATO, segundo o relatório anual hoje divulgado pela Aliança Atlântica.

Os dados atualizados hoje divulgados em Bruxelas, que ainda só são estimativas, revelam que, ainda assim, em termos proporcionais (relativamente à riqueza do país, medido pelo PIB) Portugal gastou mais em Defesa do que 12 outros Aliados, entre os 29 membros da organização transatlântica.

Portugal surge no 16º posto da lista - naturalmente encabeçada pelos Estados Unidos (3,39%) -, à frente da Alemanha (1,23%) e de países como Espanha, Bélgica (ambos com 0,93%) e Luxemburgo (0,54%), que ocupam os três últimos lugares.