Actualidade

O trânsito na Ponte Vasco da Gama encontra-se cortado nos dois sentidos devido ao despiste de um camião que se incendiou posteriormente, disse à agência Lusa fonte da Lusoponte.

De acordo com uma fonte do controlo de tráfego da Lusoponte, as informações "ainda são escassas", adiantando, no entanto, que se trata de um "acidente grave", ocorrido junto ao quilómetro 4.

O incêndio, de acordo com a mesma fonte está a ser combatido por bombeiros de Sacavém e de Alcochete.