Brexit

O coordenador do Parlamento Europeu para o 'Brexit' fez hoje depender um adiamento da saída do Reino Unido de "uma maioria clara" favorável a "algo preciso" no parlamento britânico.

"Sob nenhuma circunstância [concordaremos com] uma extensão no escuro! A menos que haja uma maioria clara na Câmara dos Comuns a favor de algo preciso, não há qualquer motivo para concordar com uma extensão. Até a moção proposta para esta noite pelo Governo britânico o reconhece", escreveu Guy Verhofstadt na rede social Twitter, ao republicar a mensagem de hoje do presidente do Conselho Europeu.

Também através da sua conta naquela rede social, Donald Tusk revelou que durante as consultas com os Estados-membros, antes da cimeira europeia de 21 e 22 de março, pedirá aos 27 "que estejam abertos a uma extensão longa [do Artigo 50.º do Tratado de LIsboa] se o Reino Unido a considerar necessária para repensar a sua estratégia do 'Brexit' e construir um consenso sobre ela".