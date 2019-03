Novo Banco

A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP) alertou hoje para que existe um conjunto de riscos que pesam sobre a evolução orçamental, nomeadamente o impacto das injeções de capital no Novo Banco, relativamente ao qual manifestou preocupação.

"O Fundo de Resolução é uma entidade pública e as transferências que faça para o Novo Banco são transferências de capital e têm relevância do ponto de vista orçamental", afirmou hoje Nazaré da Costa Cabral, em Lisboa, na conferência de imprensa de apresentação do relatório "Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2019-2023", com o novo cenário macroeconómico e orçamental do CFP.

"O Fundo Resolução está integrado no perímetro orçamental e, por isso, tem impacto nas contas públicas, e esse é um aspeto que nos merece preocupação", frisou a responsável, salientando que o Conselho tem "preocupações com o impacto do setor financeiro, nomeadamente o Novo Banco", sobre as contas públicas.