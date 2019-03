Brexit

O presidente da Câmara de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, admitiu hoje "alguma apreensão" por possíveis repercussões do Brexit na região do Algarve, mas destacou os "laços antigos e fortes" entre Portugal e a Inglaterra.

"Temos uma comunidade inglesa bastante forte e com peso significativo, quer no meu concelho, quer na região do Algarve. Temos de ter uma atenção muito especial e dar o apoio necessário aos residentes ingleses que vivem no nosso país. Mas penso que as coisas vão correr bem", referiu Vítor Guerreiro, que falava aos jornalistas à margem da 8.ª Cimeira Europeia das Regiões e dos Municípios que decorre hoje e sexta-feira em Bucareste, na Roménia.

No dia em que o parlamento britânico vai votar o possível adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) para depois de 29 de março, o autarca de São Brás de Alportel, distrito de Faro, admitiu preocupação por "não se conhecerem bem as repercussões do Brexit".