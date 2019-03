Actualidade

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje ver enorme potencial num acordo comercial com o Reino Unido, no momento em que o 'Brexit' se encontra num impasse político no Parlamento britânico.

"O meu Governo está pronto para negociar um grande acordo comercial com o Reino Unido. O potencial é ilimitado!", escreveu Donald Trump, hoje, na sua página de Twitter.

A proposta de Trump agrada aos defensores do "Brexit duro", que defendem a definição de uma nova agenda de parcerias comerciais fora da União Europeia, após o "divórcio" com Bruxelas.