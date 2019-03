Actualidade

As buscas realizadas hoje em instalações da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) no Norte do país estenderam-se à sede, em Lisboa, no âmbito de um inquérito que investiga alegadas irregularidades de um alto dirigente deste organismo.

Fonte policial disse à agência Lusa tratar-se do diretor regional Norte da ASAE, sublinhando, no entanto, que a investigação, a qual teve origem numa denúncia, está ainda numa fase "precoce" e que "a recolha de elementos documentais" levada hoje a cabo pelos inspetores da Polícia Judiciária visa confirmar a veracidade dos dados relatados na participação.

Uma nota divulgada, entretanto, pela Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto indica que em causa estão factos relacionados com o funcionamento dos Serviços Regionais da ASAE na região Norte e acrescenta que as buscas estão relacionadas com um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca do Porto (Porto, 12.ª secção), que investiga crimes económico-financeiros.