O treinador do Sporting, Marcel Keizer, revelou hoje que Bas Dost está em condições físicas de defrontar o Santa Clara, em jogo da 26.ª jornada da I Liga de futebol, rejeitando que exista qualquer conflito com o avançado.

"Ele [Bas Dost] está preparado. Vai ser convocado. Ainda não divulguei a equipa inicial, mas vai ser convocado. De resto, não há problema nenhum com ele", afirmou Marcel Keizer, na conferência de imprensa de antevisão do encontro, na academia do clube, em Alcochete.

Bas Dost, segundo melhor marcador do campeonato, com 14 golos, em igualdade com o brasileiro Dyego Sousa (Sporting de Braga), falhou o último encontro do Sporting (triunfo no campo do Boavista, por 2-1), devido a um traumatismo ligeiro no joelho direito.