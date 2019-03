Actualidade

A exposição "Pedagogia das ruas: Porto 1977", inaugurada na quarta-feira em Nova Iorque, com temas de aprendizagem, comunidade e arte, é "perfeita" para a galeria universitária Mishkin, na cidade, considera a diretora Alaina Feldman.

A exposição sobre um projeto da artista Elvira Leite, no Porto, está em Nova Iorque até 09 de maio, por contacto entre professoras da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP) e a diretora da galeria universitária que acolhe a mostra, baseada numa outra realizada no Porto vários anos atrás.

Quarenta anos depois do projeto, realizado em 1977 no bairro da Pena Ventosa, no Porto, as professoras Lúcia Almeida Matos, atual diretora da FBAUP, e Susana Lourenço Marques deram a conhecer a exposição a Alaina Feldman, que considerou tratar-se de um trabalho "único, forte, bonito e político".