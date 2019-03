Actualidade

O espetáculo "O dia da matança na história de Hamlet", uma versão da peça de Shakespeare do dramaturgo francês Bernard-Marie Koltès, vai estrear-se na sexta-feira, no Teatro Rivoli, no Porto, pela mão do Teatro Experimental do Porto.

O texto vem da fase de juventude de Koltès (1948-1989) e condensa os acontecimentos de "Hamlet" em quatro personagens - Hamlet, Ofélia, Gertrud e Claudius - e num só dia, o 'dia da matança', numa versão "rápida e voraz, e muito violenta", explicou à Lusa o encenador, António Júlio.

"Não é por acaso que o espetáculo se centra num núcleo familiar. Na história original, também é assim, mas aqui é mais evidente. É uma família que é um reflexo do país, do lugar, do estado, e que, ao ser arruinada e desfazer-se, matando-se uns aos outros, acaba tudo, o país, o Estado", comenta.