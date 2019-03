'Brexit'

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse hoje que apenas os hoteleiros do Algarve preveem uma queda dos turistas britânicos em 2019, apesar de todas as regiões apontarem o 'Brexit' como um constrangimento ao crescimento dos hotéis.

A diretora executiva da AHP destacou hoje - dia em que o parlamento britânico vai votar o adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia para depois de 29 de março - o que considera ser um dado "interessante": o facto de só os hoteleiros do Algarve, nas estimativas para este ano, "preverem uma queda [do mercado] do Reino Unido, embora todos os destinos revelem que um dos constrangimentos ao crescimento é o 'Brexit'".

"Isto significa que o resto dos destinos não estão à espera de uma queda do mercado do Reino Unido, estão à espera de uma estabilização deste mercado. No entanto, apontam o 'Brexit' [saída do Reino Unido da União Europeia] como um constrangimento ao possível crescimento para todo o turismo", reforçou ainda Cristina Siza Vieira.