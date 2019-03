Actualidade

O PCP manifestou-se hoje preocupado com a falta de apoio financeiro para formação dos elementos das mesas do projeto-piloto de voto eletrónico no distrito de Évora, nas eleições europeias, mas a Governo assegurou estarem previstas compensações.

"O Governo não considerou nenhuma medida para cobrir os custos e as pessoas estão a recusar constituir as assembleias de voto", alertou o líder parlamentar do PCP e deputado eleito por Évora, João Oliveira, em declarações à agência Lusa.

Questionada pela Lusa, a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, respondeu, por correio eletrónico, que as declarações do deputado comunista "refletem falta de informação sobre o processo".