O Ministério Público (MP) requereu o julgamento, pelos crimes de tráfico de droga e associação criminosa, de dois estrangeiros intercetados em 2018, próximo do Faial, Açores, num veleiro com mais de 700 quilos de cocaína, foi hoje anunciado.

"O MP requereu o julgamento em tribunal coletivo de dois arguidos, de nacionalidade estrangeira, pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes agravado e de adesão a associação criminosa", lê-se na página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Segundo a PGDL, "no essencial está indiciado que os arguidos se dedicavam, de forma organizada e por via marítima, à importação e transporte para a Europa, com passagem por Portugal, de produtos estupefacientes (cocaína), com vista à sua comercialização".