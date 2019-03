Actualidade

O Governo aprovou hoje a criação de uma "linha de crédito específica" destinada a emigrantes portugueses que pretendam investir no regresso a Portugal, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Augusto Santos Silva assinalou que a linha de crédito, uma das medidas introduzidas no âmbito do "Programa Regressar", será agora analisada numa comissão interministerial para quantificar os valores de comparticipação para investidores portugueses na diáspora que voltem a fixar residência fiscal no país.

A comissão será criada para se dedicar "em exclusivo à operacionalização e acompanhamento" do programa estratégico, "funcionando de forma transversal e em permanente contacto com todas as áreas governativas".