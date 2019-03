Actualidade

O trânsito no sentido norte-sul da Ponte Vasco da Gama está a circular numa via, depois de um acidente entre um pesado e um ligeiro, que originou um incêndio, ter levado ao corte total do tráfego, foi hoje anunciado.

De acordo com fonte da Lusoponte, o trânsito "já está a passar no sentido norte-sul, mas apenas numa via", enquanto o acesso sul-norte da Ponte Vasco da Gama "ainda se encontra encerrado".

Segundo a mesma fonte, já se encontra no local uma grua para remover o pesado de mercadorias.