Moçambique/Dívidas ocultas

O ministro da Economia e Finanças moçambicano explicou hoje no parlamento que a lei inglesa é que vai decidir sobre a validade das garantias soberanas de Moçambique no caso das dívidas ocultas do Estado.

"Todas essas garantias foram emitidas e a lei que vai dirimir os potenciais conflitos é a lei inglesa. É por isso que a Procuradoria-Geral da República (PGR) colocou o assunto a nível de um tribunal de Londres", porque é o local previsto no contrato estabelecido com os financiadores, referiu Adriano Maleiane.

O governante falava durante o segundo de dia de respostas do Governo a questões colocadas pelo parlamento.