Actualidade

O Ministério Público (MP) pediu hoje pena máxima, 25 anos de prisão, para as gémeas acusadas do homicídio de uma recém-nascida, filha de uma delas, ocorrido em abril de 2018 em Corroios, Seixal, distrito de Setúbal.

Nas alegações finais do julgamento, que decorre no Tribunal de Almada, o procurador do MP defendeu que as arguidas sejam condenadas, em coautoria, pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver.

O crime ocorreu em 09 de abril do ano passado, em Corroios, concelho do Seixal, distrito de Setúbal, quando Rafaela Cupertino entrou em trabalho de parto, em casa, e, com colaboração da irmã gémea, Inês Cupertino, golpeou a recém-nascida com uma faca, provocando-lhe a morte imediata.