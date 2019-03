Actualidade

O cartoonista e escultor Augusto Cid, de 77 anos, morreu hoje de manhã em Lisboa, disse à agência Lusa um familiar.

Augusto Cid destacou-se como cartoonista, tendo trabalhado em vários jornais e revistas, nomeadamente Vida Mundial, O Diabo, Grande Reportagem, O Independente e no semanário Sol, assim como na TVI, sempre com uma perspetiva da atualidade, tendo editado, entre outros títulos, "Cid, o Cavaleiro do Cartoon", catálogo que acompanhou a exposição homónima.

Nascido em novembro de 1941, na cidade da Horta, na ilha do Faial, Açores, Augusto José de Matos Sobral Cid fez os estudos secundários no Colégio Moderno, em Lisboa, seguindo para os Estados Unidos, de onde regressou, para frequentar o curso de Escultura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa.