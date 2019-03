Actualidade

A greve parcial dos juízes marcada para sexta-feira foi suspensa por ainda decorrer o processo negocial com o Governo, segundo fonte da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP).

De acordo com a mesma fonte, a suspensão surge em consonância com a deliberação da assembleia-geral da ASJP de 22 de fevereiro de suspender os protestos convocados até estar concluído o processo negocial com o Governo.

Os juízes tinham agendadas desde novembro um conjunto de paralisações, tendo suspendido a de 22 de fevereiro devido à aproximação de posições com o Ministério da Justiça sobre a revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais, e agora a de 15 de março, dois dias depois de uma reunião com a tutela.