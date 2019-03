Actualidade

Um livro sobre o papel da tecnologia nos museus e nos visitantes, através de um caso aplicado pela investigadora portuguesa Diana Marques, foi publicado pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

"Realidade Aumentada em Museus. A experiência do visitante" é o título do livro inserido na Coleção Estudos de Museus, projeto editorial da DGPC que divulga a investigação portuguesa na área da museologia.

De acordo com esta entidade, o livro - resultado de uma parceria com a Editora Caleidoscópio - incide no estudo de caso concebido e aplicado pela autora no Museu Nacional de História Natural do Instituto Smithsonian, em Washington.