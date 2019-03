Actualidade

O médio do Sporting Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador de fevereiro da I Liga de futebol, anunciou hoje a Liga de clubes, enquanto o Benfica dominou nos restantes galardões votados pelos treinadores do escalão principal.

Bruno Fernandes, que somou quatro golos e uma assistência no mês transato, recebeu a preferência de 24,54% dos técnicos, superando a concorrência de João Félix, do Benfica, e Chiquinho, do Moreirense, tendo vencido o prémio pela segunda vez esta época.

O atleta do Sporting foi ainda eleito o melhor médio de fevereiro, com 28,24%, batendo exatamente os mesmos oponentes: João Félix e Chiquinho.