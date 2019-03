Actualidade

A vila de Cascais, no distrito de Lisboa, foi a localidade portuguesa escolhida pelo Vaticano para sediar a Fundação Scholas Occurrentes, que trabalha com jovens estudantes em todo o mundo, anunciou hoje a autarquia.

De acordo com o vice-presidente da autarquia, Miguel Pinto Luz a escolha da vila acontece depois de José María del Corral, o diretor da fundação, ter visitado Cascais "há cerca de um ano e meio" durante a realização das 'Jornadas de Cidadania', que reuniu em Cascais cerca de 300 jovens.

"Foi com enorme satisfação que vimos a vontade da fundação Scholas Occurrentes de poder sediar em Portugal a sua atividade. Cascais imediatamente disse que sim. Na próxima semana terei oportunidade de estar no Vaticano com Sua Santidade a celebrar o acordo e falaremos em direto para a sede local, aqui numa antiga escola", disse Miguel Pinto Luz em declarações à agência Lusa.