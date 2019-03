Actualidade

A CGTP marcou hoje uma manifestação nacional para 11 de abril para protestar, junto ao parlamento, contra a proposta governamental de revisão do Código do Trabalho, por considerar que esta alteração vai agravar ainda mais a legislação laboral.

"Marcámos esta manifestação para fazer sentir aos deputados que é necessário mexer no Código do Trabalho para lhe retirar as normas gravosas para os trabalhadores e que a proposta que está em discussão não deve ser aprovada porque só irá piorar a situação", disse à agência Lusa o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, no final de uma reunião do Conselho Nacional da central.

O alargamento do período experimental, a caducidade das convenções coletivas e a desregulação dos horários de trabalho são algumas das criticas feitas pela CGTP à proposta de revisão do Código do Trabalho.