Actualidade

O Lusitânia qualificou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer o Terceira Basket no dérbi açoriano por 98-83, no jogo de abertura da prova, que decorre em Portimão.

No primeiro jogo dos quartos de final da prova, a equipa do Lusitânia superiorizou-se ao adversário desde o primeiro minuto e chegou ao intervalo a vencer por 55-39.

Nas meias-finais da 70.ª edição da Taça de Portugal, o Lusitânia vai defrontar o vencer do embate entre o Barreirense e o FC Porto, a disputar ainda hoje.