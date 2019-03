Actualidade

O FC Porto apurou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol, após bater o Barreirense, da Proliga (II Liga), por 97-60, e vai defrontar o Lusitânia no sábado.

No pavilhão Arena, em Portimão, a equipa portista venceu facilmente, atingindo o intervalo com uma larga vantagem de 29 pontos (53-24), com 33-9 no final do primeiro período.

William Sheehey evidenciou-se na equipa 'azul e branca', ao apontar 16 pontos, enquanto Fuquan Niles foi o marcador de serviço do Barreirense, com 15 pontos.