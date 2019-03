Actualidade

Vários tiros foram disparados em duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, com relatos de vítimas mortais e com a polícia a pedir aos moradores que permaneçam dentro de casa, segundo os 'media' locais.

Os episódios, com início às 13:40 (00:40 em Lisboa), aconteceram nas mesquitas de Al Noor, em Hagley Park, e de Linwood Masjid, existindo informações de vários atiradores, noticiou o jornal New Zeland Herald, num momento em que as forças policiais citadas pelo jornal The Guardian informaram que há uma bomba num carro em Strickland Street, numa rua localizada a cerca de três quilómetros da mesquita de Al Noor.

Os 'media' locais noticiam também que ainda se encontra um atirador ativo, enquanto testemunhas oculares disseram ter visto pessoas a serem transportadas para o Hospital de Christchurch.