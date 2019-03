Actualidade

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, disse hoje estar confiante de que a China e os Estados Unidos podem pôr fim às disputas comerciais iniciadas no verão passado e que ameaçam a economia mundial.

"Todos esperam esse resultado", afirmou Li, que falava numa conferência de imprensa após o encerramento da sessão anual do legislativo chinês.

Apesar de reconhecer que, nos últimos meses, as relações entre Pequim e Washington passaram por "problemas e dificuldades", incluindo atritos comerciais, Li insistiu que uma resolução das disputas é do interesse dos dois países e do mundo.