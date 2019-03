Actualidade

O primeiro-ministro da China negou hoje que Pequim peça às empresas de tecnologia que cooperem com a espionagem do país, e prometeu tratamento igual para firmas estrangeiras e domésticas, numa altura de disputas comerciais com Washington.

"Não é esse o comportamento da China", afirmou Li Keqiang, quando questionado se Pequim pede às empresas do país para espionarem países estrangeiros.

"Nós não fazemos isso e não o faremos no futuro", garantiu.