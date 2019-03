Actualidade

Os 25 jornalistas que trabalham para a agência Lusa e tiveram parecer positivo para integração nos quadros da empresa no âmbito do programa de regularização da administração pública exigiram hoje explicações do Governo sobre o atraso do processo.

Num comunicado hoje divulgado, os 25 jornalistas alertam para a "demora inaceitável e inexplicável" no processo de homologação pelo Governo dos processos com parecer positivo da Comissão de Avaliação Bipartida (CAB), que deveria ter terminado em maio do ano passado.

Recordam que a própria ministra da Cultura, com a tutela da Comunicação Social, disse em dezembro que o processo deveria ficar concluído no primeiro trimestre deste ano e dizem ter tomado conhecimento de que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social "alegadamente considera que cerca de metade dos 25 pareceres positivos não foram devidamente fundamentados pela CAB".