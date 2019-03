Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe na segunda e na terça-feira os sete partidos com representação parlamentar "no quadro dos contactos regulares" que tem mantido com as forças partidárias.

De acordo com uma nota divulgada hoje no 'site' da Presidência da República, os encontros irão realizar-se no Palácio de Belém, em Lisboa, na segunda-feira ao final da manhã e durante toda a tarde e, na terça-feira, da parte da manhã.

Assim, o primeiro partido com representação parlamentar a ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa será o PAN, na segunda-feira, às 12:00, seguindo-se o PEV, às 12:00.