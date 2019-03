Actualidade

A bolsa de Lisboa seguia hoje em ligeira alta, em linha com a restante Europa, com o peso pesado Jerónimo Martins a puxar pelos ganhos.

Pelas 08:50, a bolsa de Lisboa seguia com o principal índice a avançar 0,04% para 5.273,85 pontos, com cinco ações positivas, 10 negativas e três inalteradas.

Do lado dos ganhos, a Jerónimo Martins liderava, com as ações a avançarem 2,06% para 13,40 euros, seguidas das da Sonae, que subiam 0,58% para 0,95 euros.