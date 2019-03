Actualidade

A taxa anual de inflação acelerou, em fevereiro, 1,5% na zona euro e 1,6% na União Europeia (UE), com Portugal a registar a quarta menor (0,9%), segundo divulga hoje o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, na zona euro, os 1,5% de inflação em fevereiro comparam-se com os 1,1% do mesmo mês de 2018 e aos 1,4% registados em janeiro.

Na UE, a subida de preços foi de 1,6% em fevereiro, acima da de 1,4% homóloga e de 1,5% de janeiro.