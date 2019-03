Nova Zelândia/Ataque

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, manifestou hoje "horror e profunda tristeza" pelos ataques terroristas cometidos contra duas mesquitas de Christchurch na Nova Zelândia e que fizeram pelo menos 49 mortos.

"Foi com horror e profunda tristeza que soube do ataque terrorista à comunidade muçulmana em Christchurch, na Nova Zelândia", afirma em comunicado o líder do executivo comunitário.

Jean-Claude Juncker endereça as "mais sinceras condolências aos entes queridos das vítimas e à comunidade como um todo".