Actualidade

O FC Porto vai jogar com o Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

A primeira mão disputa-se em Anfield Road, em 09 ou 10 de abril, com a segunda a ser jogada no Estádio do Dragão, em 16 ou 18 de abril.

NFO // NFO