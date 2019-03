Actualidade

O presidente executivo da petrolífera italiana ENI disse hoje que Angola é "um grande exemplo do modelo de exploração e de aplicação da tecnologia", salientando que os poços Kalima e Afoxé podem entrar em produção em três anos.

"O Bloco 15/06 é um grande exemplo do nosso modelo de exploração; até agora perfurámos 21 poços com uma taxa de sucesso de 86%, descobrindo mais de 4 mil milhões de barris com uma produção de mais de 150 mil barris por dia", disse o presidente executivo da petrolífera italiana, durante a intervenção inicial na apresentação da estratégia da empresa para os próximos três anos.

"Nos últimos meses, fizemos três grandes descobertas de óleo leve, em Kalima e Afoxé, estimamos ter 400 a 500 milhões de barris, e há algumas semanas descobrimos um novo gigante em Angola, que pode conter até 650 milhões de barris", disse o líder da petrolífera.