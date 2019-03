Actualidade

A comissão que organiza a contestação palestiniana semanal na Faixa de Gaza anunciou hoje o adiamento do protesto desta sexta-feira junto à fronteira israelita pela primeira vez desde o início das manifestações há quase um ano.

"A comissão decidiu no interesse do público adiar as ações previstas para hoje", indicou num comunicado, precisando que as manifestações serão retomadas nas próximas semanas até ao primeiro aniversário do movimento, a 30 de março.

O exército israelita atacou hoje às primeiras horas dezenas de posições do movimento radical palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza, em resposta a disparos de granadas de morteiro provenientes do enclave palestiniano contra Telavive.