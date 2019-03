Brexit

O Presidente da República afirmou hoje que a União Europeia mostrou, com o 'Brexit', "ser capaz de se unir e agir unida", embora não possa "substituir-se a decisões que não dependem da sua vontade nem do seu voto".

"Uma coisa é certa. A União Europeia (UE) mostrou ser capaz de se unir e agir unida. Só não pode é substituir-se a decisões que não dependem da sua vontade nem do seu voto", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto, na sessão de abertura da conferência "A Europa e o Presente", organizada pelo jornal Público.

Ainda em relação ao 'Brexit' e ao processo de saída do Reino Unido da UE, o chefe de Estado afirmou que, "porventura mais depressa do que devagar", será possível constatar se o bom senso e o tempo racionalizam aquilo que, para muitos, respeitada a livre escolha soberana do povo britânico, teria nascido largamente emocional".