Actualidade

O cantor norte-americano Eddie Vedder, vocalista da banda Pearl Jam, vai dar um concerto em nome próprio em Lisboa, na Altice Arena, em 20 de junho, integrado na digressão europeia hoje anunciada pelo músico, informou a promotora.

A digressão, que terá início no dia 09 de junho, em Amesterdão, na Holanda, e que terminará em Londres, no dia 06 de julho, 12 concertos depois, terá como convidado especial o músico irlandês Glen Hansard, que atuará em todas as capitais europeias.

O músico, compositor e vocalista da banda The Frames, Glen Hansard, irá apresentar o novo álbum "This Wild Willing", com lançamento previsto para 12 de abril.