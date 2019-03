Actualidade

O novo filme do realizador Joaquim Pavão, "Sculp" ("Escultura"), vai ser rodado em Santo Tirso e centra-se nas esculturas ao ar livre do Museu Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC), anunciou hoje a autarquia do distrito do Porto.

As primeiras filmagens irão decorrer de 20 a 29 de março, na Fábrica de Santo Thyrso e no Parque Urbano Sara Moreira.

Joaquim Pavão é o realizador da curta-metragem "Antes que a noite venha - Falas de Antígona", que conquistou quatro prémios no passado mês de dezembro, nos "Red Carpet Film Awards", em Nova Iorque, entre os quais os de melhor atriz (Isabel Fernandes Pinto) e de melhor cinematografia (José Oliveira).