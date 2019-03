Actualidade

Cristiano Ronaldo regressou hoje às convocatórias da seleção portuguesa de futebol, para os encontros com a Ucrânia e com a Sérvia, de apuramento para o Euro2020, com João Félix, Dyego Sousa e Diogo Jota a estrearem-se.

O capitão da seleção portuguesa não joga pela seleção desde o Mundial2018 e falhou a primeira fase da Liga das Nações, regressando às escolhas do selecionador Fernando Santos para o arranque da qualificação para o Euro2020.

O jovem João Félix (Benfica), de 19 anos, faz a sua estreia numa convocatória da seleção portuguesa, assim como os avançados Dyego Sousa (Sporting de Braga), de origem brasileira e melhor marcador da I Liga, e Diogo Jota (Wolverhampton).