Actualidade

As petrolíferas Total e Sonangol e o Governo são-tomense assinaram hoje um contrato de partilha de produção para exploração do bloco 1 na Zona Económica Exclusiva (ZEE) de São Tomé e Príncipe, anunciou fonte da Agência Nacional de Petróleo.

Segundo o diretor executivo da ANP, Olegário Tiny, a assinatura deste contrato é "um passo em frente na indústria petrolífera nascente em São Tomé e príncipe" e "o empenho e compromisso de empresas petrolíferas de vulto que se constituem parceiras na produção e exploração petrolífera" no país.

A assinatura do contrato de partilha de produção do bloco 1 na ZEE são-tomense resulta do convite a manifestação de interesse lançado pelas autoridades são-tomenses em maio do ano passado, a que ganharam estas duas empresas, ficando a Total com 55 por cento de interesse participativo, a Sonangol com 30 por cento e o Estado são-tomense com 15 por cento.