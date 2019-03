Actualidade

O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que o avançado Dyego Sousa, futebolista de origem brasileira, tem todas as condições para poder representar Portugal e mostrou-se satisfeito com o regresso de Cristiano Ronaldo, no apuramento para o Euro2020.

"Todos os que reúnem as condições para representar a seleção, podem ser convocados a qualquer altura. Chegou o momento do Dyego Sousa. É importante ter conhecimento mais perto dos jogadores, além das observações ao vivo nos próprios e nos jogos que vemos em vídeo", explicou Fernando Santos, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Além da surpreendente chamada do jogador do Sporting de Braga, que nasceu no Brasil, mas vive em Portugal desde os 18 anos, o selecionador operou as estreias de Diogo Jota, a fazer uma boa temporada no Wolverhampton, e de João Félix, de 19 anos, em destaque no Benfica.