Actualidade

Uma exposição antológica de desenhos do escultor Rui Chafes, com temáticas atravessadas pela tragédia e a filosofia, vai ser inaugurada no sábado, na Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, em Almada.

Intitulada "Desenho sem fim", a exposição tem curadoria de Delfim Sardo e de Nuno Faria, será inaugurada no sábado, às 18:00, e precedida pela inauguração de "Tudo é outra coisa", também de Rui Chafes, no Convento dos Capuchos, às 16:00, de acordo com a organização.

No mesmo dia é inaugurada, também na Casa da Cerca, a exposição "Gatos e Colunas", do atelier de arquitetura Fala, que ficará igualmente patente até maio.