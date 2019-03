Actualidade

O ex-secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, vai entrar como vogal no conselho de administração do Centro Cultural de Belém (CCB), que continuará a ser presidido por Elísio Summavielle, reconduzido no cargo, disse hoje fonte da tutela.

Contactado pela agência Lusa, o gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, que tem em mãos o despachado para oficializar as mudanças no CCB, relativas ao novo mandato do conselho de administração, confirmou que Miguel Honrado irá substituir Luísa Taveira, que cessa funções a seu pedido, e ficará com a área da programação.

Miguel Honrado foi presidente do conselho de administração do Teatro Nacional D. Maria II, até 2016, de onde saiu em abril desse ano para assumir o cargo de secretário de Estado da Cultura, com Luís Filipe Castro Mendes como ministro da Cultura.