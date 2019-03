LE

O ex-futebolista internacional brasileiro Luisão, atual diretor do Benfica para as relações internacionais, considerou hoje que o Eintracht Frankfurt é "mais um jogo difícil" no sonho de uma prova europeia.

O antigo central, que se retirou dos relvados no decorrer desta época, no final de setembro, foi hoje o representante do Benfica no sorteio dos quartos de final da Liga Europa de futebol, em Nyon, em que a equipa alemã saiu às 'águias'.

"É mais um jogo difícil que temos nesta caminhada do sonho de uma competição europeia. Sabemos que o Eintracht Frankfurt está a fazer uma excelente Liga Europa, venceu o Grupo H, tem um ex-jogador nosso, o [Luka] Jovic, que saiu jovem daqui e sabemos que vamos ter mais dificuldade pela frente", disse o antigo jogador, em declarações à BTV.