Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, lamentou hoje a saída dos chineses da HNA da estrutura acionista da TAP, referindo que a venda participação não foi inesperada.

Miguel Frasquilho, que falava no encontro do International Club of Portugal, em Lisboa, afirmou que foi "com pena" que recebeu a notícia da saída da HNA da composição acionista da transportadora aérea.

"Não é inesperada [a saída], são conhecidas as dificuldades, era uma questão de tempo", afirmou.