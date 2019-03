Actualidade

A exposição do BCI, um dos principais bancos de Moçambique, à dívida pública do país em moeda estrangeira é "irrelevante", disse hoje o presidente da Comissão Executiva da instituição, Paulo Sousa, em reposta à Lusa durante a apresentação de resultados.

"Há uma exposição a dívida titulada em moeda estrangeira de 1,2 milhões de dólares (1,1 milhões de euros), completamente irrelevante na estrutura de balanço do BCI" (Banco Comercial e de Investimentos, de capitais portugueses), referiu aquele responsável.

O grau de exposição dos bancos moçambicanos tem sido motivo de debate e especulação, no país, com o evoluir da investigação às dívidas ocultas do Estado.